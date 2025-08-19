Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

19 августа 2025, 19:20

«Црвена Звезда» — «Пафос»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн

«Црвена Звезда» и «Пафос» сыграют в Лиге чемпионов 19 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Црвена Звезда» и «Пафос» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 19 августа. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
19 августа 2025, 22:00. Райко Митич (Белград)
Црвена Звезда
1:2
Пафос

Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Пафос» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Ответный матч соперников состоится 26 августа в Пафосе (Кипр). «Црвена Звезда» на предыдущей стадии квалификации прошла «Лех» (4:2), а «Пафос» — киевское «Динамо» (3:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Пафос
ФК Црвена Звезда
Читайте также
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Коновалов: «Маэда, Жота и Лагербильке — угроза для «Кайрата»

«Ференцварош» — «Карабах»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн
Новости
RSS RSS
Все новости