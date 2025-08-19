«Црвена Звезда» — «Пафос»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн
«Црвена Звезда» и «Пафос» сыграют в Лиге чемпионов 19 августа
«Црвена Звезда» и «Пафос» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 19 августа. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Пафос» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.
Ответный матч соперников состоится 26 августа в Пафосе (Кипр). «Црвена Звезда» на предыдущей стадии квалификации прошла «Лех» (4:2), а «Пафос» — киевское «Динамо» (3:0).
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