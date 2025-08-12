«Црвена Звезда» — «Лех»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн
«Црвена Звезда» и «Лех» сыграют в Лиге чемпионов 12 августа
«Црвена Звезда» и «Лех» сыграют в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 12 августа. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Лех» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.
Первый матч соперников состоялся 6 августа в Познани (Польша) и завершился победой гостей — 3:1. Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.
Новости