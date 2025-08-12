Футбол
12 августа, 20:00

«Црвена Звезда» — «Лех»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Црвена Звезда» и «Лех» сыграют в Лиге чемпионов 12 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Црвена Звезда» и «Лех» сыграют в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 12 августа. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
12 августа, 22:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
1:1
Лех

Ключевые события и результат игры «Црвена Звезда» — «Лех» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Первый матч соперников состоялся 6 августа в Познани (Польша) и завершился победой гостей — 3:1. Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.

