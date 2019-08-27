«Црвена Звезда» и «Янг Бойз» сыграли вничью. Сербы прошли в групповой турнир ЛЧ

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Янг Бойз» (1:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч сербы вышли в групповой турнир еврокубков, общий счет — 3:3 (2 гостевых гола у «Црвены», против одного у «Янг Бойз»).

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (0:0)

Голы: Вуканович, 59 (1:0). Бен Набуан, 81 — в свои ворота (1:1).

«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс, Йованчич, Боаки (Томане, 62), М.Гарсия (Бен Набуан, 69), Вуканович (Иванич, 82).

«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Янко, Лотомба, Цезигер (Фасснахт, 52), Лустенбергер, Сьерро (Сулеймани, 65), Эбишер, Нсаме, Ассале (Оаро, 65), Нгамале.

Предупреждения: Милунович, 18. Дегенек, 21. Гобелич, 32. Цезигер, 36. Томане, 79. Оаро, 90+4. Йованчич, 90+6.

Удаление: Томане, 90+6.

Судья: Тэйлор (Англия).

27 августа. Белград. Стадион «Райко Митич».

Первая встреча: 2:2