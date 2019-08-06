"Црвена Звезда" и "Копенгаген" сыграли вничью

"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Копенгагеном" (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
У хозяев мяч забил Милан Павков, у гостей с пенальти отличился Йонас Винн. Ответная игра состоится в Дании 13 августа.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1 (1:0)
Голы: Павков, 44 (1:0). Винн, 84 - с пенальти (1:1).
Судья: Мартинш (Португалия).
6 августа. Белград. Стадион "Райко Митич".
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