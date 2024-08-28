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28 августа, 23:57

«Црвена Звезда» обыграла «Буде-Глимт» и вышла в общий этап Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Црвена Звезда» на своем поле победила «Буде-Глимт» в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 26-й минуте с пенальти открыл Бруну Дуарте. На 59-й минуте отличился экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин отыграл весь матч.

«Црвена Звезда» одержала победу по сумме двух матчей (1:2, 2:1) и вышла в общий этап Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
28 авг, 22:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
2:0
Буде-Глимт

В других парах «Лилль» по сумме двух матчей прошел чешскую «Славию» (2:0, 1:2), а словацкий «Слован» обыграл датский «Мидтьюлланн» (1:1, 3:2).

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
28 авг, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
2:1
Лилль
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
28 авг, 22:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
3:2
Мидтьюлланн

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лилль
ФК Мидтьюлланн
ФК Славия (Прага)
ФК Слован
ФК Црвена Звезда
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