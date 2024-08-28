«Црвена Звезда» обыграла «Буде-Глимт» и вышла в общий этап Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» на своем поле победила «Буде-Глимт» в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 26-й минуте с пенальти открыл Бруну Дуарте. На 59-й минуте отличился экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин отыграл весь матч.

«Црвена Звезда» одержала победу по сумме двух матчей (1:2, 2:1) и вышла в общий этап Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» сыграет в Лиге Европы.

В других парах «Лилль» по сумме двух матчей прошел чешскую «Славию» (2:0, 1:2), а словацкий «Слован» обыграл датский «Мидтьюлланн» (1:1, 3:2).