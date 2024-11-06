«Црвена Звезда» сыграет с «Барселоной» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями противостояния «Црвена Звезда» — «Барселона» можно в матч-центре на нашем сайте. В России права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платной онлайн-платформе «Okko Спорт». Также в онлайн-кинотеатре будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» уступила «Монако» со счетом 1:5, «Барселона» победила «Баварию» — 4:1.

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