Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, почему долго не делал вторую замену в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1)

— Почему так долго не делали вторую замену — произвели ее лишь на 90-й минуте? Некем усилить игру?

— Есть кем усилить. Но у нас сложный график, много травмированных. Я чувствовал, что других замен не стоит делать до последней минуты. (Константин Алексеев)