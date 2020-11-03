«Чувствовал, что достаточно одной замены». Николич — о том, почему не менял состав
3 ноября 2020, 23:37
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, почему долго не делал вторую замену в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1)
— Почему так долго не делали вторую замену — произвели ее лишь на 90-й минуте? Некем усилить игру?
— Есть кем усилить. Но у нас сложный график, много травмированных. Я чувствовал, что других замен не стоит делать до последней минуты. (Константин Алексеев)
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