«Чувства не из лучших». Тренер «Боруссии» считает, что команде не хватило удачи в игре с «Реалом»

Главный тренер «Боруссии» Марко Розе после ничьей против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) признался, что расстроен двумя пропущенными голами в концовке. Мадридцы отыгрались, забив дважды после 90-й минуты.

— Чувства не из лучших, когда пропускаешь два гола в концовке и теряешь очки, — цитирует пресс-служба УЕФА Розе. — Мы должны были лучше защищаться до самого конца, но порой требуется немного удачи. Сегодня нам ее не хватило. Мои поздравления команде. Мы здорово сыграли. Могли убить интригу, «Шахтер» забил третий мяч, мы не смогли. Тем не менее я горжусь тем, как мы сыграли сегодня. Я не могу винить игроков за исход этого матча.