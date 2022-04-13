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Чуквуэзе после ничьей с «Баварией» станцевал в раздевалке. Благодаря его голу «Вильярреал» вышел в полуфинал

Чуквуэзе после гола «Баварии» станцевал в раздевалке
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сэмюэл Чуквуэзе.
Фото AFP

Нападающий «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе забил «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Благодаря его голу испанская команда сыграла вничью (1:1) на выезде и вышла в полуфинал.

После игры 22-летний нигериец исполнил зажигательный танец в раздевалке своей команды.

«Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)
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