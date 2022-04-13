Чуквуэзе после ничьей с «Баварией» станцевал в раздевалке. Благодаря его голу «Вильярреал» вышел в полуфинал

Чуквуэзе после гола «Баварии» станцевал в раздевалке

Нападающий «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе забил «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Благодаря его голу испанская команда сыграла вничью (1:1) на выезде и вышла в полуфинал.

После игры 22-летний нигериец исполнил зажигательный танец в раздевалке своей команды.

«Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).