Чудовищные привозы Варана. «Реал» без Рамоса беспомощно проваливается Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Рафаэль Варан допустил два грубых ляп в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В начале первого тайме француз в простой ситуации потерял мяч, после чего Рахим Стерлинг забивал уже в незащищенные ворота.

Во второй половине встречи Варан первым успел на навес мяча, попытался отдать его голкиперу Тибо Куртуа, но срезал и вывел один на один Габриэла Жезуса. Форвард в касание поразил ворота мадридцев и вывел «Ман Сити» вперед — 2:1.

В первой игре англичане победили с таким же счетом — 2:1. «Реалу» для выхода в четвертьфинал нужно забить два мяча за последнюю десятиминутку.

Игру из-за дисквалификации пропускает основной центральный защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос.