Чорлука восстановился от травмы и полетел с «Локомотивом» на матч с «Зальцбургом»
15:57
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука восстановился от травмы, сообщается в официальном Twitter клуба.
Вместе с командой капитан железнодорожников полетит в Австрию на матч группового раунда Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Встреча пройдет 21 октября.
Кэп с нами! ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 19, 2020
Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой в Зальцбург! ??
Скоро опубликуем полный список игроков, отправляющихся на матч #ЗальцбургЛоко ?#UCL pic.twitter.com/J3lpohmIQR
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