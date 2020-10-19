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Чорлука восстановился от травмы и полетел с «Локомотивом» на матч с «Зальцбургом»

15:57
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука восстановился от травмы, сообщается в официальном Twitter клуба.

Вместе с командой капитан железнодорожников полетит в Австрию на матч группового раунда Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Встреча пройдет 21 октября.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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