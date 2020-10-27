Чорлука получил повреждение в матче против «Баварии»
21:41
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». 34-летний хорват дернул заднюю поверхность бедра в концовке первого тайма.
Напомним, что Чорлука недавно восстановился после травмы.
В текущем сезоне защитник сыграл 11 матчей в РПЛ, отличившись одной результативной передачей. В Лиге чемпионов на его счету одна игра.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Бавария»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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