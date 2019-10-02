Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Чорлука извинился перед болельщиками «Локомотива»

17:00
Теги:

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука попросил прощения у болельщиков после поражения во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов от «Атлетико» (0:2).

— Потрясающая поддержка прошлой ночью от наших болельщиков! Извините, что мы не сделали вас довольными после матча. Но большое спасибо вам, давайте оставаться вместе до конца! — написал Чорлука в Instagram.

После двух туров «Локомотив» располагается на третьем месте в группе D с 3 очками. У «Ювентуса» и «Атлетико» по 4 балла, у «Байера» — ни одного.

Локомотив — Атлетико

Публикация от Vedran ?orluka (@corlukav0514)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5815
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир