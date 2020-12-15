Член правления «Баварии» Андреас Юнг прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где соперником мюнхенцев стал «Лацио».

«Это неизвестный нам соперник, мы никогда не играли против «Лацио» в этом турнире. «Лацио» хорошо выступил в групповом этапе: выиграл два матча и четырежды сыграл вничью. То есть, они вышли из группы без поражений, как и мы. Думаю, будет также очень интересно увидеть противостояние двух лучших бомбардиров прошлого сезона — Чиро Иммобиле и Роберта Левандовски», — приводит слова Юнга официальный сайт УЕФА.