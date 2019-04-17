Чистые эмоции игроков "Аякса". Они - в полуфинале Лиги чемпионов

"Аякс" обыграл "Ювентус" (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей голландский клуб прошел в полуфинал.
TITANS IN TURIN! 🍕#UCL #juvaja pic.twitter.com/9mG0gm1Hs8– AFC Ajax (@AFCAjax) 16 апреля 2019 г.
В официальном Твиттере клуба было опубликовано видео того, как футболисты эмоционально отреагировали на свою победу. В полуфинале голландский клуб сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".
ABSOLUTE SCENES!!! 🏆#UCL #juvaja pic.twitter.com/XnmLWdy6Lj– AFC Ajax (@AFCAjax) 16 апреля 2019 г.
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Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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