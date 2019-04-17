01:09 | Футбол — Лига чемпионов

Чистые эмоции игроков "Аякса". Они - в полуфинале Лиги чемпионов

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"Аякс" обыграл "Ювентус" (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей голландский клуб прошел в полуфинал.

В официальном Твиттере клуба было опубликовано видео того, как футболисты эмоционально отреагировали на свою победу. В полуфинале голландский клуб сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Ювентус - Аякс

 

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Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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