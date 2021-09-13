Чистяков: «Лукаку в феноменальной форме. Покажет матч, получится его остановить или нет»
21:09
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
— Как готовились к Лукаку?
— Разбираем каждого соперника, как остановить. Он в феноменальной форме. Покажет матч, получится или нет. Я верю, что получится.
— Будете ли довольны ничьей? Или устроит только победа?
— Только победа.
— Вспомните самый яркий «Челси», который видели.
— Финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, когда «Челси» уступил по пенальти.
— Вы во вторник дебютируете в Лиге чемпионов. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?
— Это лучший турнир. Получится ли дебютировать — посмотрим. Я счастлив находиться здесь и играть против такого соперника.
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