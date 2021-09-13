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Чистяков: «Лукаку в феноменальной форме. Покажет матч, получится его остановить или нет»

21:09
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Как готовились к Лукаку?

— Разбираем каждого соперника, как остановить. Он в феноменальной форме. Покажет матч, получится или нет. Я верю, что получится.

— Будете ли довольны ничьей? Или устроит только победа?

— Только победа.

— Вспомните самый яркий «Челси», который видели.

— Финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, когда «Челси» уступил по пенальти.

— Вы во вторник дебютируете в Лиге чемпионов. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?

— Это лучший турнир. Получится ли дебютировать — посмотрим. Я счастлив находиться здесь и играть против такого соперника.

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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