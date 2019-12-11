Нападающий «Бенфики» Чикинью прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Из-за ничьей во встрече между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— Это был непростой соперник, но мы доминировали на протяжении всей игры, — цитирует форварда Eleven Sports. — Если у них и был шанс, то только во втором тайме. Горький привкус победы, потому что мы хотели выйти в плей-офф.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр