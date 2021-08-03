ЧФР и «Янг Бойз» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги чемпионов
23:17
В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов ЧФР и «Янг Бойз» сыграли вничью (1:1).
На четвертой минуте счет в матче открыл Кристиан Маня. Венсан Сьерро на 90+3-й минуте спас гостей от поражения.
Ответный матч пройдет 10 августа.
Лига чемпионов
Первый матч
3-й отборочный раунд
ЧФР (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (1:0)
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