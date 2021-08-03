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ЧФР и «Янг Бойз» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги чемпионов

23:17
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов ЧФР и «Янг Бойз» сыграли вничью (1:1).

На четвертой минуте счет в матче открыл Кристиан Маня. Венсан Сьерро на 90+3-й минуте спас гостей от поражения.

Ответный матч пройдет 10 августа.

Лига чемпионов

Первый матч

3-й отборочный раунд

ЧФР (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (1:0)

ЧФР — Янг Бойз

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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