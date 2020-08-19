ЧФР обыграл «Флориану» в отборочном турнире Лиги чемпионов
19 августа 2020, 23:59
В матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2020/21 румынский ЧФР на выезде обыграл мальтийскую «Флориану» (2:0).
Первый мяч на 53-й минуте забил Майк Сестор. В концовке игры результат удвоил Кэтэлин Голофка.
В следующем раунде ЧФР сыграет с загребским «Динамо».
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
«Флориана» (Мальта) — ЧФР (Румыния) — 0:2 (0:0)
Голы: Сестор, 53 (0:1). Голофка, 90+6 (0:2).
Судья: Коприва (Люксембург).
19 августа. Та Кали. Стадион «Национальный».
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