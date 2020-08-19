ЧФР обыграл «Флориану» в отборочном турнире Лиги чемпионов

В матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2020/21 румынский ЧФР на выезде обыграл мальтийскую «Флориану» (2:0).

Первый мяч на 53-й минуте забил Майк Сестор. В концовке игры результат удвоил Кэтэлин Голофка.

В следующем раунде ЧФР сыграет с загребским «Динамо».

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

«Флориана» (Мальта) — ЧФР (Румыния) — 0:2 (0:0)

Голы: Сестор, 53 (0:1). Голофка, 90+6 (0:2).

Судья: Коприва (Люксембург).

19 августа. Та Кали. Стадион «Национальный».