Четыре пенальти за тайм — новый рекорд Лиги чемпионов
В матче первого тура Лиги чемпионов между «Севильей» и «Зальцбургом» Алексей Кульбаков назначил четыре 11-метровых.
Белорусский арбитр установил новый рекорд турнира. Ранее в десяти матчах пробивалось по три пенальти, причем всякий раз хотя бы один из бьющих допускал промах.
Матчи Лиги чемпионов, в которых назначалось больше двух пенальти.
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Судья
|
Пенальтисты
|
Пенальти (первый тайм)
|
14.09.2021
|
1-й гр.турнир
|
Севилья — Зальцбург — 1:1
|
Алексей Кульбаков
|
Ракитич (гол) — Адейеми (мимо), Сучич (гол, штанга)
|
4 (4)
|
14.03.2000
|
2-й гр.турнир
|
Реал — Динамо К — 2:2
|
Ален Сарс
|
Рауль (гол, вратарь) — Ребров (вратарь)
|
3 (3)
|
23.05.2001
|
Финал
|
Бавария — Валенсия — 1:1 (пен. — 4:3)
|
Дик Йол
|
Шолль (вратарь), Эффенберг (гол) — Мендьета (гол)
|
3 (2)
|
28.09.2010
|
Гр.турнир
|
Партизан — Арсенал — 1:3
|
Вольфганг Штарк
|
Клео (гол, вратарь) — Аршавин (вратарь)
|
3 (1)
|
29.09.2010
|
Гр.турнир
|
Тоттенхэм — Твенте — 4:1
|
Терье Хауге
|
ван дер Варт (вратарь), Павлюченко (гол, гол) — -
|
3 (1)
|
05.12.2012
|
Гр.турнир
|
Челси — Норшелланн — 6:1
|
Бас Найхайс
|
Э.Азар (вратарь), Давид Луиз (гол) — Стокхольм (вратарь)
|
3 (3)
|
10.12.2013
|
Гр.турнир
|
Олимпиакос П — Андерлехт — 3:1
|
Вольфгант Штарк
|
Савиола (гол, вратарь), Вайсс (вратарь) —
|
3 (1)
|
21.10.2014
|
Гр.турнир
|
Челси — Марибор — 6:0
|
Данни Маккели
|
Дрогба (гол), Э.Азар (гол) — Ибраими (мимо)
|
3 (1)
|
15.09.2015
|
Гр.турнир
|
Севилья — Боруссия М
|
Павел Краловец
|
Гамейро (гол, вратарь), Банега (гол) — -
|
3 (0)
|
19.09.2018
|
Гр.турнир
|
Валенсия — Ювентус
|
Феликс Брых
|
Парехо (вратарь) — Пьянич (гол, гол)
|
3 (1)
|
11.12.2018
|
Гр.турнир
|
Галатасарай — Порту
|
Алексей Кульбаков
|
Фегули (гол, вратарь) — Марега (гол)
|
3 (2)
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