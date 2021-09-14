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Четыре пенальти за тайм — новый рекорд Лиги чемпионов

21:49
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В матче первого тура Лиги чемпионов между «Севильей» и «Зальцбургом» Алексей Кульбаков назначил четыре 11-метровых.

Белорусский арбитр установил новый рекорд турнира. Ранее в десяти матчах пробивалось по три пенальти, причем всякий раз хотя бы один из бьющих допускал промах.

Матчи Лиги чемпионов, в которых назначалось больше двух пенальти.

Дата

Стадия

Матч

Судья

Пенальтисты

Пенальти (первый тайм)

14.09.2021

1-й гр.турнир

Севилья — Зальцбург — 1:1

Алексей Кульбаков

Ракитич (гол) — Адейеми (мимо), Сучич (гол, штанга)

4 (4)

14.03.2000

2-й гр.турнир

Реал — Динамо К — 2:2

Ален Сарс

Рауль (гол, вратарь) — Ребров (вратарь)

3 (3)

23.05.2001

Финал

Бавария — Валенсия — 1:1 (пен. — 4:3)

Дик Йол

Шолль (вратарь), Эффенберг (гол) — Мендьета (гол)

3 (2)

28.09.2010

Гр.турнир

Партизан — Арсенал — 1:3

Вольфганг Штарк

Клео (гол, вратарь) — Аршавин (вратарь)

3 (1)

29.09.2010

Гр.турнир

Тоттенхэм — Твенте — 4:1

Терье Хауге

ван дер Варт (вратарь), Павлюченко (гол, гол) — -

3 (1)

05.12.2012

Гр.турнир

Челси — Норшелланн — 6:1

Бас Найхайс

Э.Азар (вратарь), Давид Луиз (гол) — Стокхольм (вратарь)

3 (3)

10.12.2013

Гр.турнир

Олимпиакос П — Андерлехт — 3:1

Вольфгант Штарк

Савиола (гол, вратарь), Вайсс (вратарь) —

3 (1)

21.10.2014

Гр.турнир

Челси — Марибор — 6:0

Данни Маккели

Дрогба (гол), Э.Азар (гол) — Ибраими (мимо)

3 (1)

15.09.2015

Гр.турнир

Севилья — Боруссия М

Павел Краловец

Гамейро (гол, вратарь), Банега (гол) — -

3 (0)

19.09.2018

Гр.турнир

Валенсия — Ювентус

Феликс Брых

Парехо (вратарь) — Пьянич (гол, гол)

3 (1)

11.12.2018

Гр.турнир

Галатасарай — Порту

Алексей Кульбаков

Фегули (гол, вратарь) — Марега (гол)

3 (2)

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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