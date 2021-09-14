В матче первого тура Лиги чемпионов между «Севильей» и «Зальцбургом» Алексей Кульбаков назначил четыре 11-метровых.

Белорусский арбитр установил новый рекорд турнира. Ранее в десяти матчах пробивалось по три пенальти, причем всякий раз хотя бы один из бьющих допускал промах.

Матчи Лиги чемпионов, в которых назначалось больше двух пенальти.