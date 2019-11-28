Забавный эпизод произошел перед началом матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи». Мальчик, который выходил на поле вместе с Садио Мане, подмигнул в камеру и показал четыре пальца. Британское издание Daily Mail предположило, что он имел ввиду количество побед «красных» в Лиге чемпионов.

Liverpool mascot reminds viewers how many times the Reds have won the Champions League ?https://t.co/zcO4y9TOIi



pic.twitter.com/M3LwDQsdcf — MailOnline Sport (@MailSport) November 27, 2019

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