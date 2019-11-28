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Четыре пальца. Что показал мальчик перед матчем «Ливерпуль» — «Наполи»?

28 ноября 2019, 02:39
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Забавный эпизод произошел перед началом матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи». Мальчик, который выходил на поле вместе с Садио Мане, подмигнул в камеру и показал четыре пальца. Британское издание Daily Mail предположило, что он имел ввиду количество побед «красных» в Лиге чемпионов.

Ливерпуль — Наполи

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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