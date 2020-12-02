Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Четвертое место в группе станет провалом». Быстров — о матче с «Брюгге»

11:40
Теги:

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров оценил шансы сине-бело-голубых в матче 5-го тура Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

— Верите, что «Зенит» победит на выезде «Брюгге»?

— Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно — шанс есть.

— Четвертое место в группе станет провалом?

— Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Владимиром Быстровым можно прочитать здесь

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир