Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров оценил шансы сине-бело-голубых в матче 5-го тура Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

— Верите, что «Зенит» победит на выезде «Брюгге»?

— Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно — шанс есть.

— Четвертое место в группе станет провалом?

— Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Владимиром Быстровым можно прочитать здесь