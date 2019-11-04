Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Лиллем»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля». Россиянин вошел в заявку команды на эту втстречу, сообщает Twitter «летучих мышей».

Напомним, что обслуживать этот матч будет российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Матч пройдет 5 ноября в Испании.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр