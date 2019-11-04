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Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Лиллем»

4 ноября 2019, 22:54
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля». Россиянин вошел в заявку команды на эту втстречу, сообщает Twitter «летучих мышей».

Напомним, что обслуживать этот матч будет российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Матч пройдет 5 ноября в Испании.

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