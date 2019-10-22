Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Лиллем» в ЛЧ
14:18
Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля». В список 19 игроков из попал российский полузащитник Денис Черышев. Игра пройдет 23 октября.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Силлессен, Доменеч, Риверо;
защитники — Гарай, Паулиста, Коста, Диакаби, Васс, Гайя;
полузащитники — Парехо, Коклен, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Кондогбья, Парехо;
нападающие — Вальехо, Гамейро, Гомес.
? Esta es la convocatoria del @valenciacf para el #LOCSVCF ?@ChampionsLeague ? #SomDeChampions ? pic.twitter.com/q4DbkOrJ7b— Valencia CF ?? (@valenciacf) October 22, 2019
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