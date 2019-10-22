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Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Лиллем» в ЛЧ

14:18
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Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля». В список 19 игроков из попал российский полузащитник Денис Черышев. Игра пройдет 23 октября.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч, Риверо;

защитники — Гарай, Паулиста, Коста, Диакаби, Васс, Гайя;

полузащитники — Парехо, Коклен, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Кондогбья, Парехо;

нападающие — Вальехо, Гамейро, Гомес.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Лилль — Валенсия

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