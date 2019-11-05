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Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Лиллем»

22:39
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Стал известен стартовый состав «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Лиллем», сообщает официальный Twitter «летучих мышей». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет с первых минут у испанской команды.

Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Васс, Паулиста, Гарай, Гайя — Кондогбья, Парехо, Кан Ин, Черышев — Родригу Морено, Гомес.

Матч «Валенсия» — «Лилль» пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Валенсия — Лилль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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