Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Лиллем»
22:39
Стал известен стартовый состав «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Лиллем», сообщает официальный Twitter «летучих мышей». Российский полузащитник Денис Черышев выйдет с первых минут у испанской команды.
Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Васс, Паулиста, Гарай, Гайя — Кондогбья, Парехо, Кан Ин, Черышев — Родригу Морено, Гомес.
Матч «Валенсия» — «Лилль» пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало — в 23.00 (мск).
? Este es nuestro XI INICIAL para el #VCFLOSC de @ChampionsLeague ?#Mestalla?sChampions ? pic.twitter.com/oUTNQ0yPtY— Valencia CF ?? (@valenciacf) November 5, 2019
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