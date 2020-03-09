Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч 1/8 ЛЧ против «Аталанты»

«Валенсия» опубликовала в своем Twitter заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (первый матч — 1:4). В нее попал российский полузащитник Денис Черышев.

В прошлую пятницу 29-летний Черышев вышел в стартовом составе в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1), но не отличился результативными действиями. Эта встреча стала пятой для россиянина после того, как он восстановился от травмы задней поверхности левого бедра.

Матч «Валенсия» — «Аталанта» состоится во вторник, 10 марта, начало — в 23.00. Встреча пройдет без болельщиков в связи с эпидемией коронавируса.