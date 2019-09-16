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Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Челси»

17:00
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«Валенсия» отправилась на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Встреча состоится 17 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж», сообщает Twitter испанской команды.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на эту встречу. «Летучие мыши» взяли в Англию 20 игроков.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Барселоне» (2:5). Черышев вышел на замену и отметился голевой передачей.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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