Черышев не сыграет против «Челси»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который восстанавливается после мышечного повреждения, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». 28-летний россиянин не включен в число игроков, которые будут готовиться к встрече, сообщает Twitter «Летучих мышей».

Игра «Валенсия» — «Челси» пройдет 27 ноября в Испании. Начало матча — 20.55 (мск).

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