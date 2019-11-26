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Черышев не сыграет против «Челси»

15:43
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который восстанавливается после мышечного повреждения, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». 28-летний россиянин не включен в число игроков, которые будут готовиться к встрече, сообщает Twitter «Летучих мышей».

Игра «Валенсия» — «Челси» пройдет 27 ноября в Испании. Начало матча — 20.55 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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