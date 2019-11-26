Черышев не сыграет против «Челси»
15:43
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который восстанавливается после мышечного повреждения, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». 28-летний россиянин не включен в число игроков, которые будут готовиться к встрече, сообщает Twitter «Летучих мышей».
? CONVOCATORIA @valenciacf para la @ChampionsLeague ? #VCFChelsea ?? #Mestalla?sChampions ?? pic.twitter.com/iIYG7g5dQp— Valencia CF ?? (@valenciacf) November 26, 2019
Игра «Валенсия» — «Челси» пройдет 27 ноября в Испании. Начало матча — 20.55 (мск).
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