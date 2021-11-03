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Червиченко — о поражении «Зенита»: «Испанская русофобная мразь сломала игру»

01:20
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» гостевое поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

«Все-таки «Ювентус» — это мировой топ-клуб. Сопротивление «Зенита» было до того момента, пока испанская русофобная мразь не сломала игру и не начала выдумывать пенальти и прочие вещи в пользу хозяев. Первый пенальти смотрел, но так и не понял, когда же Клаудиньо так зацепил соперника, что он рухнул. А то, что дали перебить, что эта мразина увидела забегание Ловрена, нужно было специально смотреть, потому что даже на камерах еле-еле это заметно. Человек был заточен, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший президент «Спартака» высказался об игре футболистов «Зенита».

«Последние 5-10 минут «Зенит» сыграл неплохо. Но Ловрен играет совершенно отвратительно, надеюсь на такую же его игру через неделю. Чистяков не тот полузащитник, на которого нужно надеяться в матче с такими соперниками. Он и сзади не может помогать обороне, и впереди по воротам попасть головой не может, но и просто по мячу ударить. Забей он мяч в концовке, и можно было бы говорить, что проиграли с одним перебитым пенальти. «Зенит» смотрелся неплохо на поле соперника, лез, атаковал и имел шансы», — добавил Червиченко.

«Ювентус» занимает первое место в группе H, набрав 12 очков, «Зенит» после четырех игр идет на предпоследнем месте.

Ювентус — Зенит

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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