Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» гостевое поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

«Все-таки «Ювентус» — это мировой топ-клуб. Сопротивление «Зенита» было до того момента, пока испанская русофобная мразь не сломала игру и не начала выдумывать пенальти и прочие вещи в пользу хозяев. Первый пенальти смотрел, но так и не понял, когда же Клаудиньо так зацепил соперника, что он рухнул. А то, что дали перебить, что эта мразина увидела забегание Ловрена, нужно было специально смотреть, потому что даже на камерах еле-еле это заметно. Человек был заточен, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший президент «Спартака» высказался об игре футболистов «Зенита».

«Последние 5-10 минут «Зенит» сыграл неплохо. Но Ловрен играет совершенно отвратительно, надеюсь на такую же его игру через неделю. Чистяков не тот полузащитник, на которого нужно надеяться в матче с такими соперниками. Он и сзади не может помогать обороне, и впереди по воротам попасть головой не может, но и просто по мячу ударить. Забей он мяч в концовке, и можно было бы говорить, что проиграли с одним перебитым пенальти. «Зенит» смотрелся неплохо на поле соперника, лез, атаковал и имел шансы», — добавил Червиченко.

«Ювентус» занимает первое место в группе H, набрав 12 очков, «Зенит» после четырех игр идет на предпоследнем месте.