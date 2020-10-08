УЕФА опубликовал заявку «Краснодара» на матчи группового турнира Лиги чемпионов-2020/21. В списке — новички клуба Евгений Чернов и Евгений Марков, а также травмированный Ари, не сыгравший в этом сезоне ни одного матча.

В заявку краснодарцев, которые впервые сыграют в основном турнире Лиги чемпионов, вошли:

вратари — Городов, Сафонов, Синицын, Ещенко *

защитники — Сорокин, Мартынович, Рамирес, Чернов, Смольников, Кайо, Ивашин *, Мартынов *, Бочко *, Литвинов *, Петров

полузащитники — Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ольссон, Классон, Воротников *, Уткин, Вилена, Черников *, Сергеев *, Халназаров *, Сперцян, Камболов, Сабуа *, Стоцкий, Сулейманов

нападающие — Берг, Ари, Марков, Кутовой

* - игроки из списка В.

В групповом турнире Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет против «Ренна», «Челси» и «Севильи». Старт — 20 октября в гостях у французского клуба, а заключительную встречу группы «быки» проведут 8 декабря в Лондоне.