Через неделю «Зенит» может вылететь из еврокубков

«Зенит» проиграл в гостях «Лацио» (1:3) и вслед за «Краснодаром» лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Более того, даже выход в плей-офф Лиги Европы — сложная задача для команды Сергея Семака. Если питерцы не смогут 2 декабря победить в Брюгге, то займут последнее место в группе F. Сине-бело-голубые попадут в Лигу Европы, если:

— победят «Брюгге» с любым счетом, а затем наберут больше очков, чем бельгийцы;

— победят «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разницей в два и более мяча, а в последнем туре наберут столько же очков, сколько бельгийцы;

— победят «Брюгге» со счетом 2:1 и окажутся выше по общей разности голов;

Победы со счетом 1:0 при одинаковых результатах в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).

Группа F:

«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0 (Холанн, 18, 60. Санчо, 45).

«Лацио» — «Зенит» — 3:1 (Иммобиле, 3, 55, с пенальти. Пароло, 22 — Дзюба, 25).

Команды И В Н П М О «Боруссия» Д 4 3 0 1 9-3 9 «Лацио» 4 2 2 0 8-4 8 «Брюгге» 4 1 1 2 3-8 4 «Зенит» 4 0 1 3 3-8 1

2 декабря. «Боруссия» Д — «Лацио», «Брюгге» — «Зенит».

8 декабря. «Зенит» — «Боруссия» Д, «Лацио» — «Брюгге».