Через неделю «Зенит» может вылететь из еврокубков
«Зенит» проиграл в гостях «Лацио» (1:3) и вслед за «Краснодаром» лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Более того, даже выход в плей-офф Лиги Европы — сложная задача для команды Сергея Семака. Если питерцы не смогут 2 декабря победить в Брюгге, то займут последнее место в группе F. Сине-бело-голубые попадут в Лигу Европы, если:
— победят «Брюгге» с любым счетом, а затем наберут больше очков, чем бельгийцы;
— победят «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разницей в два и более мяча, а в последнем туре наберут столько же очков, сколько бельгийцы;
— победят «Брюгге» со счетом 2:1 и окажутся выше по общей разности голов;
Победы со счетом 1:0 при одинаковых результатах в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).
Группа F:
«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0 (Холанн, 18, 60. Санчо, 45).
«Лацио» — «Зенит» — 3:1 (Иммобиле, 3, 55, с пенальти. Пароло, 22 — Дзюба, 25).
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
«Боруссия» Д
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-3
|
9
|
«Лацио»
|
4
|
2
|
2
|
0
|
8-4
|
8
|
«Брюгге»
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-8
|
4
|
«Зенит»
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-8
|
1
2 декабря. «Боруссия» Д — «Лацио», «Брюгге» — «Зенит».
8 декабря. «Зенит» — «Боруссия» Д, «Лацио» — «Брюгге».
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