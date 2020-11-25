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Через неделю «Зенит» может вылететь из еврокубков

01:00
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» проиграл в гостях «Лацио» (1:3) и вслед за «Краснодаром» лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Более того, даже выход в плей-офф Лиги Европы — сложная задача для команды Сергея Семака. Если питерцы не смогут 2 декабря победить в Брюгге, то займут последнее место в группе F. Сине-бело-голубые попадут в Лигу Европы, если:

— победят «Брюгге» с любым счетом, а затем наберут больше очков, чем бельгийцы;

— победят «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разницей в два и более мяча, а в последнем туре наберут столько же очков, сколько бельгийцы;

— победят «Брюгге» со счетом 2:1 и окажутся выше по общей разности голов;

Победы со счетом 1:0 при одинаковых результатах в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).

Группа F:

«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0 (Холанн, 18, 60. Санчо, 45).

«Лацио» — «Зенит» — 3:1 (Иммобиле, 3, 55, с пенальти. Пароло, 22 — Дзюба, 25).

Команды

И

В

Н

П

М

О

«Боруссия» Д

4

3

0

1

9-3

9

«Лацио»

4

2

2

0

8-4

8

«Брюгге»

4

1

1

2

3-8

4

«Зенит»

4

0

1

3

3-8

1

2 декабря. «Боруссия» Д — «Лацио», «Брюгге» — «Зенит».

8 декабря. «Зенит» — «Боруссия» Д, «Лацио» — «Брюгге».

Лацио — Зенит

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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