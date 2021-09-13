Черчесов оценил шансы «Зенита» против «Челси» и «Ювентуса»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов высказал «СЭ» свое мнение о противостоянии «Зенита» с «Челси» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

— Этот именно тот случай, когда имя «Юве» напрягает — в том плане, что придется проводить две встречи на абсолютно другом уровне, — сказал Черчесов. — Другое дело, что каждая команда может переживать определенные трудности. Я убежден, что сейчас это не тот «Ювентус», который девять раз подряд брал чемпионство в Италии. В Турине вернули Массимилиано Аллегри, но смена тренера пока не пошла на пользу. Ушел в «МЮ» Криштиану Роналду. Найдут ли ему замену? Португалец был бомбардиром, вся игра шла через него. Посмотрим, станет ли уход Роналду плюсом или минусом для команды.

В общем, в клубе есть много вопросов, которые дают «Зениту» возможность хорошо выступить против «Юве». Если, конечно, он за несколько недель до первого матча с чемпионом России (20 октября в Санкт-Петербурге. — Прим. Г. К.) не превратится в команду, которую мы привыкли видеть в последние годы. Недавно туринцы уступили дома аутсайдеру серии А (28 августа «Эмполи» со счетом 0:1. — Прим. Г. К.) — это звоночек. Наверное, все это питерцам нужно учесть.

Правда, «Ювентус» может в любой момент собраться. Те, кто выходил на поле в Турине, знает, что давление трибун там довольно серьезное.

— Каковы вообще перспективы «Зенита» одной группе с «Юве», «Челси» и «Мальме»? Реально бороться только за третье место — или есть вероятность, что россияне зацепятся за плей-офф ЛЧ?

— Нужно быть объективным: и «Челси», и «Ювентус» сильнее. Но есть здесь и сейчас — никто не знает, кто в каком состоянии подойдет к очным встречам, возможны травмы, дисквалификации. Это тот случай, когда любой шанс, который представится «Зениту», нужно стараться использовать.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоитя 20 октября, «Ювентус» — «Зенит» — 2 ноября.