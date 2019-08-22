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Черчесов надеется, что «Краснодар» сможет исправить ситуацию в противостоянии с «Олимпиакосом»

13:12
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что «Краснодар» сможет отыграться во втором матче четвертого отоборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

— Поражение «Краснодара» нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов, — цитирует ТАСС Черчесова. — Первый тайм закончился, будет еще второй тайм, который пройдет в Краснодаре. Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с «Порту» они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть. Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано.

Поздно вечером в среду 21 августа «Краснодар» уступил на выезде греческому клубу со счетом 0:4. Ответная игра пройдет в Краснодаре во вторник, 27 августа.

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