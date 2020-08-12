Чемпиону Косова засчитано поражение в Лиге чемпионов из-за коронавируса. «Линфилд» признан победителем

УЕФА засчитал поражение чемпиону Косова «Дрите» в финале предварительного раунда Лиги чемпионов против североирландского «Линфилда», сообщает пресс-служба организации. Игра должна была состояться 11 августа в Ньоне, но была отменена.

У двух игроков «Дриты» был обнаружен коронавирус, вся команда была помещена на карантин.

Таким образом, «Линфилд» прошел в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с «Легией».