"Чемпионское настроение". Промес радуется за ван Дейка и Вайналдума

Полузащитник "Севильи" и сборной Голландии Квинси Промес опубликовал в Инстаграме фото с победителями Лиги чемпионов игроками "Ливерпуля" защитником Виргилом ван Дейком и хавбеком Джорджиньо Вайналдумом.
Вчера, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в финале ЛЧ.
– Настроение! (рядом голландец поставил стикер с кубком чемпионов – прим. "СЭ") – подписал фото Промес.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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