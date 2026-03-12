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«Сафонов начал голевую атаку». Чемпион мира похвалил голкипера «ПСЖ» за игру в матче с «Челси»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фото Reuters

Чемпион мира-1982 Джузеппе Бергоми, выступающий в роли комментатора-эксперта Sky Sport Italia на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси», отметил в первом тайме действия Матвея Сафонова.

После первого тайма парижане обыгрывают лондонцев со счетом 2:1. Спасение Сафонова на 40-й минуте помогло хозяевам начать вторую голевую атаку, которую завершил Усман Дембеле.

«Голкипер «ПСЖ» проявил отменную реакцию, отбив удар игрока «Челси». Этим он начал голевую атаку, которую завершил Дембеле. До этого Сафонов еще один раз хорошо себя показал, а вот в эпизоде с пропущенных голом не выручил», — сказал Бергоми.

Победитель пары «ПСЖ» — «Челси» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов-2025/26 с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).

Онлайн трансляция первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 11&nbsp;марта 2026 года.Вальверде сделал хет-трик в ворота «Ман Сити», Дембеле вывел «ПСЖ» вперед в матче с «Челси»: онлайн Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта, 23:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
5:2
Челси

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Матвей Сафонов
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