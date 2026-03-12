«Сафонов начал голевую атаку». Чемпион мира похвалил голкипера «ПСЖ» за игру в матче с «Челси»

Чемпион мира-1982 Джузеппе Бергоми, выступающий в роли комментатора-эксперта Sky Sport Italia на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси», отметил в первом тайме действия Матвея Сафонова.

После первого тайма парижане обыгрывают лондонцев со счетом 2:1. Спасение Сафонова на 40-й минуте помогло хозяевам начать вторую голевую атаку, которую завершил Усман Дембеле.

«Голкипер «ПСЖ» проявил отменную реакцию, отбив удар игрока «Челси». Этим он начал голевую атаку, которую завершил Дембеле. До этого Сафонов еще один раз хорошо себя показал, а вот в эпизоде с пропущенных голом не выручил», — сказал Бергоми.

Победитель пары «ПСЖ» — «Челси» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов-2025/26 с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).