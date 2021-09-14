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«Челси» — «Зенит»: Крицюк и Барриос выйдут в стартовом составе

20:49
Раздевалка «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Раздевалка «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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«Челси» на своем поле примет «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джейс, Алонсон, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Зиеш, Лукаку.

Запасные: Кепа, Бергстрем, Чилуэлл, Т.Силва, Сарр, Сауль, Баркли, Хадсон-Одои, Чалоба,Хавертц, Лофтус-Чик, Вернер.

«Зенит»: Крицюк, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Хотулев, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Дзюба.

Челси — Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры


  • 57

    Не грусти и за всё прости на краю несбывшейся мечты...

    14.09.2021

  • гоогле гооглев

    сегодня уже потоп

    14.09.2021

  • Ilya Gudman

    О боги , Серёжа что с тобой , ты не поставил грозу тамбовов в основу , что случилось , видимо завтра снег пойдёт в Питере ))

    14.09.2021

  • serzheo

    Дзюба в засаде? Ну это нормально... А вот то, что нет Каравая...

    14.09.2021

  • Справедливый

    А Рукаку то почему в основу не поставили? Он был очень не плох в матче с Ахматом, похоже берегут его на фееричную концовку

    14.09.2021