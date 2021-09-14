«Челси» — «Зенит»: Крицюк и Барриос выйдут в стартовом составе
«Челси» на своем поле примет «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джейс, Алонсон, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Зиеш, Лукаку.
Запасные: Кепа, Бергстрем, Чилуэлл, Т.Силва, Сарр, Сауль, Баркли, Хадсон-Одои, Чалоба,Хавертц, Лофтус-Чик, Вернер.
«Зенит»: Крицюк, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Хотулев, Круговой, Кравцов, Мостовой, Ерохин, Дзюба.
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Не грусти и за всё прости на краю несбывшейся мечты...
14.09.2021
гоогле гооглев
сегодня уже потоп
14.09.2021
Ilya Gudman
О боги , Серёжа что с тобой , ты не поставил грозу тамбовов в основу , что случилось , видимо завтра снег пойдёт в Питере ))
14.09.2021
serzheo
Дзюба в засаде? Ну это нормально... А вот то, что нет Каравая...
14.09.2021
Справедливый
А Рукаку то почему в основу не поставили? Он был очень не плох в матче с Ахматом, похоже берегут его на фееричную концовку
14.09.2021