57 Не грусти и за всё прости на краю несбывшейся мечты... 14.09.2021

гоогле гооглев сегодня уже потоп 14.09.2021

Ilya Gudman О боги , Серёжа что с тобой , ты не поставил грозу тамбовов в основу , что случилось , видимо завтра снег пойдёт в Питере )) 14.09.2021

serzheo Дзюба в засаде? Ну это нормально... А вот то, что нет Каравая... 14.09.2021