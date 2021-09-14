Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в первом матче Лиги чемпионов

14 сентября 2021, 23:50
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит» — 1:0. Фото Reuters
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит» — 1:0. Фото Reuters
Теги:

«Зенит» проиграл в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга в Лондоне уступила «Челси» с минимальным счетом — 0:1.

Автором победного мяча стал бельгийский нападающий «синих» Ромелу Лукаку, который отличился на 69-й минуте.

Отметим, что за первый тайм лондонцы вообще не нанесли ни одного удара в створ ворот россиян.

В другом матче группы H «Ювентус» в гостях разгромил «Мальме».

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Мальме». Игра пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. «Ювентус» в этот же день в Турине сыграет с «Челси».

Лига чемпионов

Группа H. 1-й тур

«Челси» (Англия) — «Зенит» (Россия) — 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 69.

«Челси» (Англия): Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Тиагу Силва, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Хаверц, 63), Маунт (Лофтус-Чик, 90+2), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.

«Зенит» (Россия): Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Клаудинью (Мостовой, 88), Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45. Ракицкий, 62.

Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все — Польша).

ВАР: Фриц (Германия). Ди Белло (Италия).

14 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша сокрушила Россию. Леон разрывал как никогда
С кем из знаков зодиака лучше никогда не пить
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Парень получил ножевое ранение в Москве, спасая девочку от похитителей
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры