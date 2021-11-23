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«Челси» — «Ювентус»: стартовые составы команд

22:07
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«Челси» примет на своем поле «Ювентус» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Челси»: Менди, Чалоба, Т.Силва, Рюдигер, Джеймс, Чилвелл, Канте, Жоржиньо, Зиеш, Пулишич, Хадсон-Одои.

«Ювентус»: Щенсны, А.Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Маккенни, Кьеза, Мората.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ювентус

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Иван Шитик все материалы автора

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