«Челси» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов в четвертый раз подряд

«Челси» уступил «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:4. В первой игре лондонцы также проиграли (0:3) и с общим счетом 1:7 вылетели из розыгрыша турнира.

«Челси» в четвертый раз подряд вылетает из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф. В сезоне-2017/18 лондонцы уступили «Барселоне» (1:1, 0:3), в сезоне-2015/16 — «ПСЖ» (1:2, 1:2), в сезоне-2014/15 — также «ПСЖ» (1:1, 2:2).

Последний раз «Челси» выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2013/14, когда в двухраундовом противостоянии одолел «Галатасарай» (1:1, 2:0). В том турнире лондонцы дошли до полуфинала, обыграв в 1/4 финала все тот же «ПСЖ» (1:3, 2:0).