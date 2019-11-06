«Челси» впервые в своей истории пропустил три гола в первом тайме матча ЛЧ
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«Челси» дома принимает «Валенсию» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Лондонцы впервые в своей истории пропустили три гола в первом тайме встречи в ЛЧ, сообщает OptaJoe.
В первой половине игры автоголами отметились нападающий лондонцев Тэмми Абрахам (2-я) и голкипер Кепа Аррисабалага (35-я), еще один гол забил форвард «Аякса» Квинси Промес (20-я).
3 — Chelsea have conceded three goals in the first half of a Champions League game for the first time in their history. Shocked. pic.twitter.com/AXBdOXttM7— OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019
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