«Челси» впервые в своей истории пропустил три гола в первом тайме матча ЛЧ

«Челси» дома принимает «Валенсию» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Лондонцы впервые в своей истории пропустили три гола в первом тайме встречи в ЛЧ, сообщает OptaJoe.

В первой половине игры автоголами отметились нападающий лондонцев Тэмми Абрахам (2-я) и голкипер Кепа Аррисабалага (35-я), еще один гол забил форвард «Аякса» Квинси Промес (20-я).

3 — Chelsea have conceded three goals in the first half of a Champions League game for the first time in their history. Shocked. pic.twitter.com/AXBdOXttM7 — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

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