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«Челси» во второй раз выиграл Лигу чемпионов после смены тренера

01:33
Томас Тухель. Фото Reuters
Томас Тухель. Фото Reuters
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29 мая в Порту (Португалия) «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал трофей ЛЧ после смены главного тренера команды.

В 2012-м после увольнения Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера синих наставником «Челси» стал Роберто Ди Маттео. С ним английский клуб выиграл ЛЧ в том сезоне, обыграв в финале «Баварию» (1:1, 4-3 — по пен.).

25 января 2021-го Томас Тухель возглавил «Челси» после ухода с поста главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда.

11 августа «Челси» сыграет против «Вильярреала» в Суперкубке УЕФА. Встреча пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».

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