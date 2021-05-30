Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Челси» устроил шоу дронов в честь победы в Лиге чемпионов. Видео

15:10
Теги:

В субботу, 29 мая, «Челси» в финале Лиги чемпионов победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Кай Хаверц.

После победы лондонский клуб устроил яркое шоу дронов над своим домашним стадионом «Стэмфорд Бридж».

Для клуба это вторая победа в ЛЧ в истории. Ранее «синие» побеждали в 2012 году, в финале обыграв «Баварию» (1:1, 4:3 — по пенальти). Еще один раз (в 2008 году) «Челси» играл в финале, но проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 — по пенальти). Тот финал прошел в Москве на стадионе «Лужники».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/hVvBUhgm18I

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
В Крыму прокомментировали заявление «Белавиа» о полетах на полуостров
Ребенку оставили в носу батарейку из-за дежурного врача гинеколога
Видео: Почему Солнцев намекает на наркозависимость Бузовой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры