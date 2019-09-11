«Челси» урезал гостевую квоту болельщикам «Аякса»

«Челси» выделит «Аяксу» 833 билета на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт голландцев. Решение сократить квоту было принято из-за поведения фанатов команды на выездных играх.

В «Аяксе» подчеркнули, что первоначально лондонцы вообще хотел не пускать болельщиков голландской команды на стадион, но изменил свою позицию после встречи между руководителями клубов.

По информации The Sun, «Челси», как правило, отдает гостям 3000 мест, а решение по фанатам «Аякса» было принято из-за поведения голландских болельщиков на первом полуфинальном матче прошлой ЛЧ с «Тоттенхэмом» (1:0). Тогда после столкновений 9 фанатов «Аякса» были арестованы, а трое полицейских получили ранения и оказались в больнице.

Игра «Челси» — «Аякс» пройдет 5 ноября.