«Челси» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

18 апреля в Лондоне (Англия) «Челси» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Челси» — «Реал» будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Футбол 2». Эфир стартует в 21.45.

В первом матче, который прошел 12 апреля в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» победил «Челси» со счетом 2:0.

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в турецком Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».