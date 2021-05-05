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«Челси» — «Реал»: Вернер открыл счет в матче

22:28
«Челси» — «Реал»: Тимо Вернер открыл счет в матче. Фото Twitter
«Челси» — «Реал»: Тимо Вернер открыл счет в матче. Фото Twitter
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер отличился в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Он открыл счет в матче — 1:0.

«Челси» провел быструю атаку, которая закончилась ударом Кая Хаверца. Немец попал в перекладину, но первым на добивание успел Вернер, который с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

Челси — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры