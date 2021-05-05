Нападающий «Челси» Тимо Вернер отличился в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Он открыл счет в матче — 1:0.

«Челси» провел быструю атаку, которая закончилась ударом Кая Хаверца. Немец попал в перекладину, но первым на добивание успел Вернер, который с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.