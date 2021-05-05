«Челси» — «Реал»: Вернер открыл счет в матче
22:28
Нападающий «Челси» Тимо Вернер отличился в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Он открыл счет в матче — 1:0.
«Челси» провел быструю атаку, которая закончилась ударом Кая Хаверца. Немец попал в перекладину, но первым на добивание успел Вернер, который с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.
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