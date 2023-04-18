«Челси» — «Реал»: Бензема и Винисиус начнут игру с первых минут

Стали известны стартовые составы на ответную игру между «Челси» и «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Челси»: Кепа, Фофана, Тьяго Силва, Чалоба, Джеймс, Ковачич, Фернандес, Канте, Кукурелья, Галлахер, Хавертц.

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Холл, Чуквуэмека, Лофтус-Чик, Маунт, Закария, Мудрик, Пулишич, Стерлинг, Зиеш, Жоау Феликс.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Джуниор, Бензема, Родриго.

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Одриосоло, Лукас Васкес, Тчуамени, Себальос, Рюдигер, Мариано Диас.

Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Реал» одержал победу на «Сантьяго Бернабеу» (2:0).