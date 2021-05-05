Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, в котором «Челси» на своем поле примет «Реал». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Отметим, что это была первая встреча команд в истории Лиги чемпионов.

Ранее в финал вышел «Манчестер Сити», обыгравший «ПСЖ» по сумме двух матчей (4:1).

Следить за матчем «Челси» — «Реал» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Челси» — «Реал»