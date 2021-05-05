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«Челси» — «Реал», ответный матч 1/2 финала ЛЧ: где смотреть, во сколько начало

20:00
«Челси» на своем поле примет «Реал». Фото twitter.com/realmadrid
«Челси» на своем поле примет «Реал». Фото twitter.com/realmadrid
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Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, в котором «Челси» на своем поле примет «Реал». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Отметим, что это была первая встреча команд в истории Лиги чемпионов.

Ранее в финал вышел «Манчестер Сити», обыгравший «ПСЖ» по сумме двух матчей (4:1).

Следить за матчем «Челси» — «Реал» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Челси» — «Реал»

Челси — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры