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18 марта, 02:19

Росеньор: «Верили, что можем изменить ситуацию в противостоянии с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лиам Росеньор.
Фото Reuters

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжелый вечер. Знали, что нас ждет непростая задача, но мы очень здорово начали. Мы играли с мячом в их штрафной, а в итоге Барколя забил с 23 метров в верхний угол. Это добавило «ПСЖ» уверенности.

Мы верили, что можем изменить ситуацию в этом противостоянии. Это очень болезненный урок, который нам нужно усвоить как команде: нельзя расслабляться в играх высокого уровня, потому что за это приходится расплачиваться из-за качества игроков, против которых играем. Нам нужно совершенствоваться, мы будем совершенствоваться. Необходимо вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — цитирует официальный сайт УЕФА Росеньора.

Первый матч «ПСЖ» выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала.
17 марта, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
0:3
ПСЖ
Матвей Сафонов спасает ворота &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против &laquo;Челси&raquo;.Сафонов бесподобен! Творил чудеса и начал разгром «Челси» пасом на Хвичу. «ПСЖ» — кошмар английских команд
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Лиам Росеньор
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