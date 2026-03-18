Росеньор: «Верили, что можем изменить ситуацию в противостоянии с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжелый вечер. Знали, что нас ждет непростая задача, но мы очень здорово начали. Мы играли с мячом в их штрафной, а в итоге Барколя забил с 23 метров в верхний угол. Это добавило «ПСЖ» уверенности.

Мы верили, что можем изменить ситуацию в этом противостоянии. Это очень болезненный урок, который нам нужно усвоить как команде: нельзя расслабляться в играх высокого уровня, потому что за это приходится расплачиваться из-за качества игроков, против которых играем. Нам нужно совершенствоваться, мы будем совершенствоваться. Необходимо вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — цитирует официальный сайт УЕФА Росеньора.

Первый матч «ПСЖ» выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).