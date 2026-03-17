«Челси» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 17 марта

«Челси» и «ПСЖ» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 17 марта. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «ПСЖ» и всего игрового вечера Лиги чемпионов.

Ключевые события игры «Челси» — «ПСЖ» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры «Челси» — «ПСЖ» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также платформа запускает переклички лучших моментов встреч вечера Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

17 марта, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)

Первый матч этих соперников прошел в Париже в среду, 11 марта. Обладатель кубка чемпионов «ПСЖ» на своем поле победил «Челси» со счетом 5:2.

Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя пары «Ливерпуль» — «Галатасарай» (первый матч — 0:1).